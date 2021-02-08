Инфляция не страшна: тольяттинским химикам проиндексировали зарплату

Коллективный договор Тольяттиазота - один из самых социальных в Самарской губернии.

Химикам проиндексировали оклады на 5% с 1 февраля 2021 года, как того требуют обязательства по коллективному договору. Помимо своевременной выплаты и индексации зарплаты (ее средний размер здесь составляет 57 тысяч рублей) этот документ включает также более 50 льгот для работников. Например, все работники ТОАЗа обеспечены полисами добровольного медицинского страхования, полностью оплаченными работодателем. Во время пандемии меры поддержки коллектива еще усилили. По предложению генерального директора АО Корпорация «Тольяттиазот» Дмитрия Межеедова сотрудникам, соблюдающим требования особого режима, выплатили по 10 тысяч рублей. Также каждый сотрудник получил внеплановую премию в размере пяти тысяч, приуроченную ко Дню Химика. Помимо этих выплат на обеспечение защиты коллектива от коронавируса на производстве «Тольяттиазот» в 2020 году направил около 79 млн рублей.