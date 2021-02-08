В Чехии назвали урон от коронавируса большим, чем от Второй мировой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пандемия коронавирусной инфекции и принятые на ее фоне социальные ограничения нанесли Чехии больший ущерб, чем Вторая мировая война. Такое мнение высказала министр образования по делам молодежи и спорта республики Яна Малачова

По ее словам, веденные властями ограничительные меры против распространения коронавируса привели к тому, что «вся страна остановилась».

«Даже Вторая мировая война не нанесла (республике такого урона) как COVID-19», - приводит газета Mlada fronta DNES слова министра, которая отметила, что «в никакой иной (исторической) ситуации в стране не было того, чтобы дети не ходили в школы».

Напомним, с 27 декабря в Чехии действует максимальный уровень эпидемиологической угрозы. Власти республики ограничили въезд в страну для иностранцев из-за коронавируса. Гражданам также рекомендовано отказаться от использования обычных медицинских масок и перейти на респираторы.

По данным Worldometers, в Чехии зафиксировано 1 034 975 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами вируса стало 17 235 человек