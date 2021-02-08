Захарова ответила Зеленскому на слова «граждане Украины не кролики»

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ украинского лидера Владимира Зеленского использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" на Украине.

Дипломат сыронизировала над заявлением президента Украина о том, что «украинцы не кролики, чтобы на них экспериментировать».

Захарова напомнила, что в своем заявлении Зеленский пояснил отказ от использования российской вакцины тем, что она якобы не имеет подтверждения эффективности. «В этом же контексте украинский лидер в очередной раз озвучил тезис об "информационной гибридной войне" и добавил, что "граждане Украины не кролики"», - отметила она

«На кроликах экспериментируют меньше», - написала Захарова в Facebook.

Как писал сайт kp.ru, накануне украинский лидер объяснил отказ от использования в стране российской вакцины «Спутник V» тем, что эффективность и безопасность препарата якобы не подтверждена. Информацию о том, что у препарата эффективность более 90% он назвал фейком.