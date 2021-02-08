Владимир Путин о зарплатах ученых в регионах: где деньги, Зин?

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил Силуанову и Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах.

В День российской науки, 8 февраля, молодая ученая из Новосибирска сообщила, что у них зарплата всего 26 тысяч рублей, на что Путин спросил, сколько средняя зарплата в городе. Российскому лидеру сообщили, что 39 тысяч рублей.

После этого Путин спросил у Силуанову: «Что получается? Говорите, что у ученых зарплата больше на 200 процентов, значит должно быть 70-80 тысяч. Где деньги, Зин?».