Владимир Путин о зарплатах ученых в регионах: где деньги, Зин?

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил поручил главе Минфина Антону Силуанову, а также министру науки и высшего образования Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах.

В ходе заседания Совета при президенте России по науке и образованию глава государства сообщил, что ждет доклады о ситуации с выплатами. Произошло это после того, как одна молодая ученая из Новосибирска сообщила, что у них зарплата всего 26 тысяч рублей, на что Путин спросил, сколько средняя зарплата в городе. Российскому лидеру сообщили, что 39 тысяч рублей.

Путин обратился к Силуанову и спросил, как это так получается, если у ученых зарплата должна быть больше на 200 процентов от средней, значит должно быть 70-80 тысяч. «Где деньги, Зин?», - добавил российский лидер.