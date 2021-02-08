Путин: кто будет первым в глобальном соревновании за технологиями - тот будет править миром

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кто будет первым в глобальном соревновании за технологии и знания, тот будет править миром. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию, отметив, что глобальные соревнования за технологии стремительно растут.

«Мы видим, что глобальные соревнования за технологии и знания во всем мире стремительно растут, об это я уже сказал в начале ... и совершенно очевидно, что тот, кто вырвется вперед, будет определять дальнейшее развитие всего человечества», - заявил глава государства.

Российский лидер также указал на то, что научный и технологический суверенитет являются вопросом настоящего и будущего России. По его словам, у нашей страны есть все, чтобы быть в числе лидеров в сфере науки.

Напомним, сегодня, 7 февраля, отмечается День российской науки. Как писал сайт kp.ru, в этот день российский лидер дал старт запуску исследовательского нейтронного реактора ПИК в Гатчине на полную мощность.