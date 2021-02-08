Борис Титов: "Сегодня отменять ИП контрпродуктивно и даже преступно"

Борис Титов прокомментировал возможность отмены ИП в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько дней назад в России развернулась очередная дискуссия касательно отмены ИП (индивидуального предпринимательства). С такой идеей выступили эксперты Института экономики роста им. П.А. Столыпина, председателем набсовета которого является бизнес-омбудсмен Борис Титов.

В эфире радио "Комсомольская правда" он объяснил, что на самом деле имелось в виду, и будут ли в России отменять ИП.

- Сегодня отменять ИП контрпродуктивно и даже преступно. Потому что сейчас ИП – это больше 3 миллионов человек, которые выживают и еле-еле сводят концы с концами, но хоть как-то поддерживают бизнес и вообще предпринимательскую инициативу в стране, - заявил Титов.

Кроме того, индивидуальные предприниматели выполняют очень важную социальную функцию. Они продают те самые доступные товары и услуги, которые так необходимы в условиях кризиса.

Между тем проблема ИП, безусловно, существует.

- ИП объединяет и финансово, и юридически человека с его бизнесом. Поэтому если он не выполнил обязательства по бизнесу, то у него могут забрать и дом, и машину, и все, что у него есть, как у физического лица, и у его семьи, а не только те активы, за которые он отвечает как бизнесмен, - объяснил Титов.

Решать эту проблему он предлагает постепенно. Ликвидировать ИП нужно не какими-то насильственными указами сверху, а созданием более выгодных условий в ООО. Тогда люди сами поймут, что им выгоднее уйти из ИП и перерегистрироваться в ООО.