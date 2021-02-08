МИД РФ объявило персоной нон грата первого секретаря посольства Албании Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Министерство иностранных дел России вызвали посла Албании, которому вручили ноту об объявлении persona non grata первого секретаря албанского посольства

Как сообщают в российском внешнеполитическом ведомстве высылка албанского дипломата является ответной мерой на провокацию Тираны в адрес Москвы.

Высылаемый из России первый секретарь посольства Албании должен покинуть страну в течение 72 часов.

Ранее российский дипломат в Албании был объявлен persona non grata. Как сообщила Тирана, причиной стало нарушение антикоронавирусных мер. Москва назвала высылку своего дипломата провокацией, направленной на ухудшение отношений, и заявила, что не оставит ее без ответа