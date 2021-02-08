МИД РФ объявило персоной нон грата первого секретаря посольства Албании Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Министерство иностранных дел России вызвали посла Албании в Москве Арбена Газиони, которому вручили ноту об объявлении persona non grata первого секретаря албанского посольства Йониду Дрогу.

Высылаемый из России первый секретарь посольства Албании должен покинуть страну в течение 72 часов.

Как сообщают в российском внешнеполитическом ведомстве, высылка албанского дипломата является ответной мерой на провокацию Тираны в адрес Москвы.

«Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на решение Албании выслать из страны под совершенно надуманным предлогом первого секретаря посольства России в Тиране», - говорится в сообщении российского дипведомства.

В российском министерстве заявили, что действия Албании противоречат заверениям о стремлении развивать дружественные отношения между странами, и «фактически отодвигают перспективу преодоления застоя в двусторонних делах». «Такая непоследовательность достойна сожаления», - отмечают в МИД РФ.

Ранее российский дипломат в Албании был объявлен persona non grata. Как сообщила Тирана, причиной стало нарушение антикоронавирусных мер. Москва назвала высылку своего дипломата провокацией, направленной на ухудшение отношений, и заявила, что не оставит ее без ответа