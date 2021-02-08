Решетников сообщил о рисках сокращений в малом и среднем бизнесе

Решетников сообщил о рисках сокращения в малом и среднем бизнесе Фото: Иван ВИСЛОВ

В Министерстве экономического развития видят риски сокращения персонала в марте в компаниях, которые не успели оправиться после кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал глава ведомства Максим Решетников.

Как уточнил министр, в первую очередь речь идёт об общепите, сферах услуг и развлечений, а также гостиничном бизнесе. В ведомстве связывают подобные риски с окончанием в марте действия программы кредитования предприятий малого и среднего бизнеса с последующим списанием кредитов при условии сохранения рабочих мест.

Решетников напомнил, что благодаря программе кредитования «ФОТ 2.0», предполагающий списание кредита при сохранении занятости, под защитой находится 5,366 миллиона рабочих мест.

«Программа в марте заканчивает свое действие, на сегодняшний момент 98% компаний выполняют ковенанты, из них 95% выполняют ковенанты от 90% и выше сохранения занятости и порядка 5% - в диапазоне от 90% до 80%. Выполнение этих программ существенно выше наших ожиданий», - заявил он.

Глава Минэкономразвития отметил, что в настоящий момент правительство по поручению президента России готовит предложения о дополнительных мерах поддержки.

«По его поручению в настоящий момент готовится выпуск нормативных актов, связанный с дополнительными мерами поддержки безработных и их трудоустройства», - добавил Решетников.