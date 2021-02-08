Украина получит 12 миллионов доз вакцин от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Киев получил подтверждение о предстоящей поставке на Украину 22 миллиона доз вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил украинский министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«Украина сегодня получила подтверждение на поставку 12 миллиона доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax. Поставки будут уже в феврале», - заявил глава Минздрава незалежной.

Степанов также сообщил, что Киев ожидает получить 117 тысяч доз препарата производства компании Pfizer с середины февраля, а также от 2,2 до 3,7 миллиона доз препарата от AstraZeneca в течение первого полугодия текущего года.

Кроме того, министр сообщил о необходимости вакцинации не менее 60 процентов населения страны «бесплатной и безопасной» вакциной.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ от использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V» тем, что эффективность и безопасность препарата якобы не доказана. Информацию о том, что эффективность препарата составляет более 90 процентов он назвал фейком.