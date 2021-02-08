МИД РФ: Германия снова ответила отказом на запрос по делу Навального

Германия снова ответила отказом на запрос по делу Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин ответил отказом на четвертый запрос Генпрокуратуры России о предоставлении информации по обстоятельствам произошедшего с Алексеем Навальным. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Напомним, 21 января Генпрокуратура России направила Германии новый запрос по инциденту с блогером, отметив, что немецкая сторона отклонила большую часть ходатайств Москвы, а предоставленные протоколы допросов Навального и его жены оказались «несодержательны». В ведомстве назвали это «полным неисполнением российских запросов по формальным основаниям».