Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

МИД РФ: Германия снова ответила отказом на запрос по делу Навального

Генпрокуратура России направляла Берлину четвертый запрос
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)
Германия снова ответила отказом на запрос по делу Навального

Германия снова ответила отказом на запрос по делу Навального

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин ответил отказом на четвертый запрос Генпрокуратуры России о предоставлении информации по обстоятельствам произошедшего с Алексеем Навальным. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Напомним, 21 января Генпрокуратура России направила Германии новый запрос по инциденту с блогером, отметив, что немецкая сторона отклонила большую часть ходатайств Москвы, а предоставленные протоколы допросов Навального и его жены оказались «несодержательны». В ведомстве назвали это «полным неисполнением российских запросов по формальным основаниям».