Голикова заявила, что пандемия в России отступает

Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о снижении напряженности в ситуации с пандемией, и ее постепенном отступлении в России.

«Все-таки мы потихонечку оттаиваем, все-таки пандемия потихонечку отступает. Очень хочется, чтобы этот положительный тренд продолжился», - заявила она в ходе совещания с деятелями культуры и искусства.

Голикова отметила, что это является хорошим знаком. Она указала на то, что это очень важно для работников сферы искусства, поскольку, несмотря на все возможности цифровой трансформации, ничто в культуре не заменит общения со зрителем.

«Напряженность новой коронавирусной инфекции снижается, ситуация стабилизируется и мы, хотя и медленными темпами, но приближаемся к нормальной жизни», - сказала вице-премьер.

Как писал сайт kp.ru, Голикова также сообщила, что ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизируется, но показатель по регионам различается. Она отметила, что превышение в два и более раз наблюдается в Карелии, Калмыкии, Санкт-Петербурге. Однако, в целом ситуация стабильна в 54 субъектах, и все регионы страны находятся в зоне заболеваемости ниже единицы.