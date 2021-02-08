Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

Борис Титов объяснил, зачем нужна маркировка товаров

Многие продукты уже маркируются
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)
Борис Титов объяснил, зачем нужна маркировка товаров

Борис Титов объяснил, зачем нужна маркировка товаров

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке, постоянно растет.

- Сегодня идет разговор о многих товарах. Обувь уже маркируется. Сейчас должна одежда маркироваться. Молочка – пока нет. Но она следующая на очереди. Вода минеральная также. Пиво сейчас обсуждается, - рассказал уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов в эфире радио "Комсомольская правда".

Он также объяснил, зачем в принципе нужна маркировка товаров. Цель государства - убрать теневой рынок. Есть много тех, кто пытается на этом нажиться, не соблюдая требования к качеству продукта. Именно поэтому вводятся новые и новые системы регулирования, которые должны обеспечить чистоту рынка.

Но тут возникает другая проблема - обязательная маркировка ложится на плечи бизнеса.

- Поэтому мы вместе с Минпромторгом предложили создать в регионах штабы. Их цель - снять стресс для бизнеса. Чтобы государство четко понимало, какие проблемы оно создает для бизнеса, и задумалось о том, как их решать, - заключил Титов.