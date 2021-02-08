Борис Титов объяснил, зачем нужна маркировка товаров Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке, постоянно растет.

- Сегодня идет разговор о многих товарах. Обувь уже маркируется. Сейчас должна одежда маркироваться. Молочка – пока нет. Но она следующая на очереди. Вода минеральная также. Пиво сейчас обсуждается, - рассказал уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов в эфире радио "Комсомольская правда".

Он также объяснил, зачем в принципе нужна маркировка товаров. Цель государства - убрать теневой рынок. Есть много тех, кто пытается на этом нажиться, не соблюдая требования к качеству продукта. Именно поэтому вводятся новые и новые системы регулирования, которые должны обеспечить чистоту рынка.

Но тут возникает другая проблема - обязательная маркировка ложится на плечи бизнеса.

- Поэтому мы вместе с Минпромторгом предложили создать в регионах штабы. Их цель - снять стресс для бизнеса. Чтобы государство четко понимало, какие проблемы оно создает для бизнеса, и задумалось о том, как их решать, - заключил Титов.