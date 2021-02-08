Партия «Новые люди» объявила всероссийский конкурс «Марафон идей»

По словам лидера партии Алексея Нечаева, в конкурсе могут участвовать любые предложения, которые помогут изменить нашу жизнь к лучшему. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Политическая партия «Новые люди» дает старт федеральному конкурсу «Марафон идей». По словам лидера партии Алексея Нечаева, в конкурсе могут участвовать любые предложения, которые помогут изменить нашу жизнь к лучшему. Самые интересные и важные для страны идеи войдут в предвыборную программу партии «Новые люди», а их авторы получат денежные призы. Кроме того, на реализацию предложенных проектов партия собирается выделить по 300 тысяч рублей.

Старт предвыборному конкурсу новой партии был дан в Казани, но он охватит всю Россию. Алексей Нечаев уверен: решать, что следует изменить в городах и регионах, должны сами жители.

- Если хочешь сделать что-то хорошее, можно это делать и из Татарстана, и, скорее всего, это будет иметь успех, - рассказал Алексей Нечаев «Комсомольской правде». - Наш первый большой проект в этой избирательной кампании называется «Марафон идей». Это идеи, которые могут относится не только к конкретному месту, где живет человек. Это могут быть идеи в образовании, в медицине, в экономике, в устройстве политической системы всей страны - то, что и есть наша жизнь.

Свои предложения можно оставлять на сайте партии «Новые люди» или в соцсетях. В публикации с описанием проекта нужно поставить хэштэг #брейншторм_новые_люди. В состав жюри вошли лидер партии Алексей Нечаев, эксперты, члены центрального совета «Новых людей» и известные блогеры. Итоги конкурса будут подведены в апреле этого года.

- С 15 марта по 15 апреля мы сделаем большой проход по всем регионам России, где будет очное подведение итогов, награждение самых ярких людей, которые предложили самые интересные идеи, - сообщил Алексей Нечаев. - Лучшие и самые полезные для страны предложения войдут в программу партии, которая сейчас будет редактироваться. Но прежде всего нам нужны люди «selfmade». Это люди, которые сами себя сделали и не просто состоялись профессионально, но и сделали что-то для других, для своей республики или области. Нужны живые идеи, которые лягут в основу того, что будет происходить в стране, а не те идеи, которые чиновники уже много лет пытаются донести до нас своим странным «птичьим» языком. Заканчивается эра профессиональных политиков, профессиональных чиновников, начинается эра, где люди важнее.

Партия «Новые люди» впервые заявила о себе на политической арене России весной 2020 года. Во время первых же выборов регионального уровня представители партии прошли в Законодательные собрания четырех регионов - Новосибирской, Калужской, Рязанской и Костромской областей. На предстоящих выборах в Государственную думу РФ, которые пройдут осенью этого года, «Новые люди» намереваются выдвинуть партийный список и около 200 кандидатов-одномандатников.