Лавров: фильм Навального невозможно было сделать без сотрудничества с властями Германии

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сделать фильм Алексея Навального про дворец в Геленджике было невозможно без сотрудничества с официальными немецкими властями. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, который обратил внимание, что в этом фильме блогер посещает здание бывшей советской резидентуры в Дрездене.

«Попасть в это здание и тем более получить доступ к неким архивам невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ - скорее всего с их спецслужбами», - отметил глава МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство России также запросило у своих немецких коллег, как в руки Навальному могли попасть материалы, которые он представляет как «личное дело Путина», без согласия российского лидера

«Мы обратились за разъяснениями к МИД ФРГ, откуда нам через несколько дней сообщили, что допуск Навального к упомянутым архивным материалам был согласован соответствующим германским ведомством, а в самих переданных ему материалах 'не было ничего секретного'», - сообщил Лавров.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин прокомментировал расследование Навального. Глава государства заявил, что ни ему, ни его родственникам не принадлежит дом, описанный в фильме. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что дворцом в Геленджике владеет предприниматель или несколько предпринимателей, но власти не имеют права и не будут разглашать имена владельцев дома.