Сотрудник посольства России в Германии объявлен персона нон грата Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудник посольства России в Берлине объявлен персона нон грата. Об этом говорится в заявлении немецкого Министерстве иностранных дел.

«Этим шагом федеральное правительство реагирует на решение Российской Федерации от пятницы», - говорится в заявлении немецкого внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее Россия выслала трех европейских дипломатов, среди них немецкий, а также польский и шведский. Все они принимали участие в несанкционированных акциях.

В МИД РФ назвали высылку дипломатов вынужденной мерой из-за их участия в несанкционированных акциях. В ведомстве уточнили, что такой шаг был реакцией на вмешательство во внутренние дела государства.

Сразу после такого решения Москвы глава МИД ФРГ Хайко Маас пообещал ответить на высылку немецкого дипломата, если Москва не пересмотрит решения. Как писал сайт kp.ru, Швеция и Польша также выслали по одному российскому дипломату.