Михаил Ефремов обжаловал приговор за смертельное ДТП

Михаил Ефремов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер Михаил Ефремов обжаловал приговор по смертельному ДТП. Артист подал кассационную жалобу. Об этом заявил ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников.

«Да, Ефремов уже подал кассационную жалобу на приговор», - приводит РИА Новости слова ответственного секретаря московского ОНК.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов стал виновником ДТП в центре столицы. Поздно вечером артист в пьяном состоянии выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице через несколько часов. Актера приговорили к 7,5 года лишения свободы.

Как писал сайт kp.ru, не так давно актер приболел в Белгородской колонии. Он почувствовал себя плохо и был вынужден обратиться к тюремным врачам. Специалисты смогли быстро определить недуг и назначить верное лечение, а для того, чтобы он не заразил других заключенных, его поместили в карантин.