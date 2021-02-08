Наказание главреду "Медиазоны" Сергею Смирнову сократили с 25 до 15 суток Фото: Андрей МИРЕЙКО

В понедельник, 8 февраля, Московский городской суд сократил срок ареста главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января с 25 до 15 суток.

«Суд решил сократить наказание в виде административного ареста с 25 до 15 суток», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.

Напомним, 3 февраля Тверской суд Москвы назначил главному редактору «Медиазоны» административный арест на 25 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия. Как писал сайт kp.ru, ранее, 30 января, Сергея Смирнова задержали сотрудники правоохранительных органов. Главреда доставили в Тверской отдел полиции Москвы, однако в тот же день отпустили под обязательство о явке. Поводом для задержания послужили призывы журналиста в социальных сетях участвовать в несанкционированных акциях протеста 23 января в российской столице.