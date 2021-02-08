Владимир Жириновский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский ответил на вопрос о следующем президенте России.

Отвечая на вопрос подписчиков в Instagram о том, кого он видит президентом после действующего российского лидера Владимира Путина, Жириновский написал одно слово: «Себя».

Следующие президентские выборы в России должны состояться в 2024 году.

Напомним, Владимир Жириновский баллотировался практически на всех президентских выборах, начиная с 1991. Политик выдвигал свою кандидатуру на выборах 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годов. На последних выборах в 2018 году глава ЛДПР был третьим после Владимира Путина и Павла Грудинина, набрав 5,65 процента голосов избирателей.