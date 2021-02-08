Коллективный иммунитет в России появится в сентябре, считает вирусолог Анатолий Альтштейн

Коллективный иммунитет в России появится в сентябре, считает вирусолог Фото: Анастасия Осипова

Коронавирус в России, да и в целом в мире потихоньку отступает. Об этом говорят уже многие специалисты. Но не слишком ли рано мы радуемся? Нет опасности новой волны пандемии?

На эти вопросы ответил вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, пик пандемии в России прошел 24 декабря, а во всем мире 7-8 января. После этого заболеваемость начала постепенно снижаться.

- По-видимому, имеют значение и факторы коллективного иммунитета, и другие факторы. Но я хотел бы подчеркнуть, что сейчас очень важным фактором становится вакцинация, - отметил Альтштейн в эфире радио "Комсомольская правда".

Если так пойдет и дальше, то вполне вероятно, что уже к сентябрю мы сможем достичь коллективного иммунитета.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизируется. Однако показатель заболеваемости по регионам сильно различается. Так, нестабильная обстановка сейчас наблюдается в двух регионах - в Костромской и Псковской областях.