Аналитики спрогнозировали, как долго нефть будет стоить 60 долларов за баррель Фото: REUTERS

Аналитики спрогнозировали, как долго нефть будет держаться на отметке в 60 долларов за баррель. По оценкам экспертов рынка, ждать сильного повышения не приходится. Максимум, насколько подорожает сырье – это два три доллара, но скорее всего, после произойдет падение до 59 долларов.

- Сдерживать рост цен будет увеличение добычи сланцевой нефти в США, - отметил в беседе с «Известиями» аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов. - В январе число активных буровых установок в США выросло на 9%. Это сдержит ценник на отметке в 60 долларов. Скорее всего, в ближайшие пару месяцев цены на нефть будут колебаться в пределах 58 – 62,5 долларов.

В свою очередь руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев допустил снижение до 57 долларов за баррель.

- Нынешний рост котировок не отражает реальной ситуации на рынке – 60 долларов – это своеобразный аванс на будущее увеличение потребления. Снижение окажет несущественное влияние на курс рубля. Скорее всего, в марте доллар будет стоить 74 рубля, а к лету упадет до 72-73 рублей, - заключил эксперт.