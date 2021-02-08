Голикова рассказала о ситуации с уровнем смертности в России

Татьяна Голикова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Смертность в России в текущем году по сравнению с прошлым выросла на 17,9%, одной из причин стала коронавирусная инфекция. Такую статистку привела вице-премьер России Татьяна Голикова.

«По предварительным данным Росстата, смертность в РФ за 2020 год увеличилась на 17,9% по сравнению с 2019 годом. Это избыточная смертность, которая включает в себя смертность от ковида», - сообщила она в ходе брифинга.

Вице-премьер подчеркнула, что приведенные данные предварительные, и еще будут уточнены.

По ее словам, коронавирусная инфекция стала причиной почти трети (31%) избыточных смертей в стране в прошлом году. Как она уточнила, если учитывать умерших от других диагнозов, но имевших положительный тест на COVID-19, то это 50%.

Голикова отметила снижение показателей смертности от коронавирусной инфекции в России в январе, которое составило более 11% по сравнению с декабрем прошлого года.

«Я бы отметила имеющиеся очень оперативные предварительные данные января 2021 года, которые свидетельствуют, что вслед за снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России просматривается устойчивое снижение показателей смертности», - добавила она.

Напомним, Голикова также сообщила, что ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизируется, однако показатель по регионам различается. Она сообщила, что превышение в два и более раз наблюдается в Карелии, Калмыкии, Санкт-Петербурге. Однако, в целом ситуация стабильна в 54 субъектах, и все регионы страны находятся в зоне заболеваемости ниже единицы.