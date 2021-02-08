Юрий Зинченко покинул пост президента Российской академии образования

Юрий Зинченко. Фото: ТАСС/Гердо Владимир

В понедельник, 8 декабря, Юрий Зинченко сообщил о том, что покидает пост президента Российской академии образования.

«Благодарю Всех и каждого из Вас за Ваше доверие и уникальную возможность совместной работы на высоких постах в руководстве нашей Академии», - заявил он в своем сообщении.

Как отметил Зинченко, РАО удалось вывести на новый уровень связи и взаимодействие с Российской академией наук, Министерством просвещения, Миниобрнауки, Минздравом, а также другими ведомствами и ведущими университетами. Он заявил, что была создана обширная сеть региональных научных центров.

Исполнение обязанностей президента Российской академии образования временно возложено на ректора Томского государственного университета Эдуарда Галажинского. Соответствующие распоряжения премьер-министра России Михаила Мишустина размещены на сайте академии.

«Освободить Зинченко Юрия Петровича от должности президента Российской академии образования по его просьбе», - говорится в документе, а другим распоряжением врио президента назначен ректор ТГУ Эдуард Галажинский.