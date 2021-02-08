Продажи товаров для науки в России выросли на 25% Фото: EAST NEWS

В январе 2021 году в России на 25% вырос спрос на товары для науки и DIY-наборы. Такие данные приводят аналитики AliExpress Россия. Перед Днем науки они провели опрос и выявили самые популярные товары для домашних экспериментов.

Особой популярностью у россиян пользовалась категория «Компоненты и принадлежности для электроники». Эти товары (микросхемы, чипы и так далее) обычно покупают для домашних исследований, сборки гаджетов и других целей. Самыми популярными приборами из этой категории оказались платы, модули регулятора напряжения, контроллеры, резисторы и конденсаторы. А самый дорогой товар - 13 дюймовый сенсорный экран-ридер с технологией e-ink. Он стоит порядка 90 тысяч рублей.

Другая популярная подкатегория среди российских покупателей - «Инструменты для измерения и анализа». Это микроскопы, измерители, детекторы, тестеры и трекеры. Все то, что помогает отследить нужные показатели при исследованиях и экспериментах.

Кроме того, в прошедшем месяце россияне стали активно интересоваться игровыми наборами и DIY-товарами. Речь идет об игрушечных микроскопах, моделях солнечной системы и других детских наборах для экспериментов. В среднем россияне готовы потратить на такие товары от 150 до 1000 рублей.