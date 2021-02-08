Захарова назвала необоснованной высылку российских дипломатов из Германии, Польши и Швеции

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решения Польши, Германии и Швеции о высылке российских дипломатов необоснованными и недружественными.

«Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции как раз являются необоснованными, недружескими и являются продолжением той самой череды действий … в отношении нашей страны, которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела», - заявила дипломат в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, сегодня, 8 февраля, Польша заявила о высылке сотрудника консульства в Познани, и Германия – сотрудника российского посольства в Берлине, Швеция – также сотрудника посольства. Страны заявили, что это решение является ответной реакцией. Ранее Россия выслала трех европейских дипломатов, среди них немецкий, польский и шведский. Все они принимали участие в несанкционированных акциях.

Как отметила Захарова, комментируя высылку российских дипломатов, действия МИД РФ по отношению к европейским дипломатам, напротив, были обоснованы и предприняты «с наличием фактов на руках».

«Мы предоставили фактический материал. Мы сказали, что это не просто некий политический жест, а абсолютно обоснованное ... решение», - добавила она