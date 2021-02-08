Укладку «Северного потока-2» завершат до конца апреля Фото: REUTERS

Укладку газопровода «Северный поток-2» в датских водах должны завершить до конца апреля. Об этих планах говорится на сайте Датского агентства по мореплаванию.

Как указано в заявлении, укладка и засыпка труб двух ниток трубопровода вблизи датского острова Борнхольм вплоть до границы с Германией будет вести судно «Фортуна». В сообщении говорится о том, что эти работы будут вестись до конца апреля в сопровождении судов «Мукран» и «Балтийский исследователь».

Напомним, судно «Фортуна» начало укладку трубопровода «Северный поток – 2» в водах Дании в минувшую субботу, 6 февраля. Ранее судно-трубоукладчик вело морские испытания.

Как писал сайт kp.ru, накануне канцлер Германии Ангела Меркель сообщил, что позиция Берлина по проекту газопровода остается неизменна. Глава немецкого кабмина также заявила о возможности найти решение по «Северному потоку-2» вместе с Вашингтоном.