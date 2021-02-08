Германия отказалась от срочной регистрации «Спутника V», чтобы обеспечить доверие населения к препарату Фото: REUTERS

Немецкое правительство отказалось прибегать к регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» национальным регулятором, чтобы обеспечить доверие населения к препарату. Такое заявление сделал официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

«Федеральное правительство и другие европейские партнёры заявляли, что для нас особое значение имеет доверие к вакцине», - заявил он, отвечая на вопрос, почему в отношении российской вакцины не применили процедуру срочного допуска национальным регулятором.

По его словам, что речь шла о том, чтобы граждане имели доверие, «чтобы у них не было ощущения, что где-то был срезан путь, что может каким-то образом сказаться на безопасности вакцины».

Зайберт заявил, что согласно политике немецкого правительства, все вакцины приветствуются, вне зависимости от страны происхождения.

Напомним, накануне специалисты Российского фонда прямых инвестиций сообщили, что российская вакцина «Спутник V» может быть зарегистрирована в 25 странах уже к 14 февраля.