СК Белоруссии инициирует экстрадицию оппозиционера Валерия Цепкало из Латвии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственный комитет Белоруссии инициирует экстрадицию из Латвии оппозиционера Валерия Цепкало, который на прошедших выборах был незарегистрированным кандидатом на пост белорусского президента.

Как передает телеканал «Беларусь-1», Цепкало обвиняется по ряду коррупционных преступлений, а также в получении взяток в особо крупном размере.

Напомним, в конце июля, Валерий Цепкало вместе со своими детьми покинул Белоруссию. Как писал сайт kp.ru, свой отъезд из страны политик объяснил опасениями за свою безопасность. В стране осталась его жена, Вероника Цепкало, которая после отказа ЦИКа республики в регистрации мужа кандидатом в президенты, стала представительницей объединенного штаба Светланы Тихановской.

Однако вечером 8 августа Вероника Цепкало также улетела из Беларуси. Через несколько дней. 15 августа, в Белоруссии завели уголовное дело против Цепкало