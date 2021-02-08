Психолог назвала десять признаков, указывающих на жизненный кризис Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Психолог Надежда Акимова назвала десять признаков, указывающих на кризисное состояние у взрослого человека.

- Первый признак – это отсутствие результата. Если раньше вы действовали по данной схеме и был эффект, то теперь его нет. Это первый тревожный звоночек, - говорит специалист в беседе с ФАН.

Второе: желание поесть возникает чаще, чем обычно.

Третье: дни тянутся очень долго.

Четвертое: критика вызывает сильные эмоции.

Пятое: в жизни происходят кардинальные перемены.

Шестое: человек напряжен и на 250% готов к решительным действиям, но не понятно к каким.

Седьмое: мысли о смысле жизни посещают все чаще.

Восьмое: присутствует раздражение без повода.

Девятое: постоянное ощущение, что жизнь течет не в том направлении.

Десятое: близкие друзья все чаще указывают на наступивший у вас кризис.

- Одно или несколько состояний вместе указывают на кризисные ситуации. Но это не говорит о серьезных заболеваниях. Все в жизни переживают кризисы. Значит пришло время принять волевое решение, все то, что происходит в настоящий момент мозг больше не принимает, - говорит психолог.

Первый шаг на пути к победе над кризисом – это забота о теле. Нужно стараться создавать положительные эмоции, чаще гулять, заниматься спортом.

- Массаж, баня, спа-процедуры окажут позитивное воздействие. Некоторым помогает ежедневная молитва перед сном, а кому-то театр или зоопарк. В общем, важны позитивные эмоции, - советует Акимова.

Если проблемы связаны с работой, то устройте мозговой штурм. Начните планировать свой день или займитесь поиском новой информации.

Можно попробовать медитации, они полезны не только для физического, но и для эмоционального здоровья.

- Если возникнет какая-либо эмоция, то назовите ее вслух. Это поможет проанализировать жизнь и «вернуться в момент», когда все было хорошо. Принимайте поддержку, не стесняйтесь просить помощи и делитесь опытом с тем, кому сейчас нужна ваша поддержка. Если же справиться самостоятельно не выходит, стоит обратиться к специалисту, - заключила психолог.

Немаловажным фактором в вопросе эмоционального состояния является состояние финансовое. Доходы россиян постепенно падают и в ближайшее время не вернутся на докризисный вровень. Такие прогнозы в беседе с ОТР сделали экономисты.