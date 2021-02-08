Названы российские города с наибольшим ростом цен на квартиры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Город Балашиха Московской области возглавили топ-50 самых крупных российских городов по удорожанию вторичного жилья в течение года. Следом идут Санкт-Петербург и Сочи. Такой рейтинг привела консалтинговая компании SRG.

Согласно представленным данным, за год вторичное жилье в Балашихе выросло в цене на 21,32%, и 1 кв. м квартиры в этом городе в среднем подорожал с 92,5 тысячи рублей, в январе прошлого года, до 112, 2 тысяч рублей, в январе текущего года.

Второе место занял Санкт-Петербург, где годовой прирост цен на жилье составил 20,93%. В среднее вторичное жилье в январе прошлого в Северной столице стоило 116,7 тысячи рублей за 1 кв. м, а в январе 2021 года - 141,1 тысячи рублей.

Замыкает тройку Сочи, где прирост составил 18,41%, а квартиры с января 2020 года по январь 2021 года подорожали со 106,1 тысяч рублей за кв. м. до 125.78 тысяч рублей

10 российских городов с наибольшим ростом цен на квартиры:

1. Балашиха +21,32% до 112 265 тысяч рублей

2. Санкт-Петербург +20,93% до 141 166 тысяч рублей

3. Сочи +18,41% до 125 742 тысячи рублей

4. Калининград +18,37% до 65 673 тысяч рублей

5. Москва +16,93% до 239 289 тысяч рублей

6. Владивосток +15,26% до 123 598 тысяч рублей

7. Тула +14,81% до 66 438 тысяч рублей

8. Брянск +13,72% до 41 836 тысяч рублей

9. Хабаровск +12,51% до 85 762 тысячи рублей

10. Пенза +12,37% до 51 706 тысяч рублей

Последними в рейтинге стоят Астрахань (+4%, рост до 40,3 тысячи рублей за кв. м.), Магнитогорск (+3,9%, до 32,2 тысячи рублей) и Самара (+ 3,7%, до 57,1 тысячи рублей).