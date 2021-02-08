У Telegram и WhatsApp в Европе произошёл крупный сбой

У Telegram в Европе произошёл крупный сбой Фото: Мария ЛЕНЦ

В понедельник, 8 февраля, жители многих стран в Европе столкнулись со сбоями в работе Telegram и WhatsApp. Большинство проблем связаны с подключением.

Как сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет - ресурсов, около 83 процентов пользователей Telegram заявляют о невозможности подключения к мессенджеру, а примерно 17 процентов говорят о проблемах с отправками сообщений.

Пользователи WhatsApp также сообщают о проблемах подключения (86 процентов), а также невозможности авторизоваться (13 процентов).

Наибольшее количество неполадок в работе Telegram стали отмечать жители Франции, Германии, Бельгии, также серьезные проблемы отмечены в Белоруссии и на Украине, в Москве и Санкт-Петербурге. С проблемами в работе WhatsApp в основном столкнулись жители Франции, Великобритании, Бельгии, Германии.

Предыдущие сбои в работе Telegram были зафиксированы 28 января, 26 января и 25 января. WhatsApp давал сбои 26 января, 16 декабря и 20 августа