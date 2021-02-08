Доктор Мясников предупредил об опасности использования сосудосуживающих капель Фото: Мария ЛЕНЦ

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности использования сосудосуживающих капель. Он указал, что они могут оказывать негативное воздействие на работу сердца.

«Те элементы, которые заставляют сужаться сосуды, возбуждающе действуют на сердце. И у многих людей вызывают аритмию», - сообщил специалист

По его словам, тахикардия является одним из побочных эффектов таких капель. Мясников отметил, что эти капли также могут привести к серьезным нарушениям и даже к развитию инфаркта миокарда у человека с больным сердцем или гипертонией.

Доктор также указал на то, что сосудосуживающие капли повышают уровень калия в крови, что может быть очень опасно для людей с больными почками.

Мясников посоветовал применять такие капли не больше трех дней, а в качестве альтернативы он посоветовал при насморке промывать нос соленой водой.

«Так что имейте в виду, капли - не больше трех дней, максимум пять, дальше могут быть проблемы», - добавил он.