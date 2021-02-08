Псаки рассказала, почему Байден раньше всех позвонил Путину Фото: REUTERS

Пресс-секретарь американского президента Джо Байдена Джен Псаки во время выступления на брифинге перед журналистами объяснила, почему лидер США прежде всего позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину.

Журналисты отметили, что американский лидер провел телефонный разговор с президентом РФ, "который не является союзником" Штатов.

- Определенно не является. <...> Но эта беседа отчасти имела место, потому что <…> приближалось истечение срока действия ДСНВ, - объяснила Псаки.

Представитель американского президента также добавила, что Байден "ясно высказался об имеющихся у него и администрации озабоченностях относительно сообщений о действиях правительства России", пишут РИА Новости.

Стоит отметить, что до сих пор Джо Байден после того, как вновь пришел к власти и стал 46-и президентом страны, так и не пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином.