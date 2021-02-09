В Правительстве обсуждают возможность инвестировать маткапитал в ценные бумаги

В Правительстве обсуждают возможность инвестировать средства материнского капитала во вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками. Такое предложение рассматривалось на совещании у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Сообщается, что такая мера рассматривается кабмином в качестве одного из способов стимуляции инвестиций физлицами на рынке капитала для обеспечения проектов долгосрочным финансированием. При этом, предполагается, что гражданам нельзя будет вложить деньги в облигации и вскоре вывести их, после продажи бумаг. Пока рассматривается вариант, что семья сможет только получать на руки доход виде процентов от вклада или облигации, пишет РБК со ссылкой на дорожную карту по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ.