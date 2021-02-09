Респираторы с клапанами классов FFP2, FFP3: эксперт сказал, когда их необходимо носить

Эксперт рассказал про респираторы с клапанами классов FFP2 и FFP3 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В период пандемии коронавируса как никогда стали актуальны медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты. О том, эффективны ли респираторы с клапанами классов FFP2, FFP3 перед covid-19, kp.ru рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

Прежде всего стоит помнить, что респираторы этой категории(они также маркируются надписями M3, KN95) не фильтруют воздух из выходного клапана.

- Это означает, что, если вы заражены, вы можете передать инфекцию окружающим. Респираторы с клапанами нужно использовать в том случае, если вы медработник или же вынуждены находиться с заболевшим человеком. Ухаживаете за ним или живете в одной квартире, - объяснил эксперт Крючков.

Также специалист отметил, что это средство может пригодится, если, например, вы контролируете свое здоровье и знаете, что не заражены.

- То есть речь идет о том, что ваша главная задача будет не заразиться самим. Но если вы идете в общественное место, то используйте медицинские или многослойные тканевые маски, - объяснил иммунолог.

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