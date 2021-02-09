В Танзании 15 человек умерли от неизвестной инфекции

В Танзании 15 человек погибли от неизвестной болезни, а еще более 50 граждан госпитализированы в медучреждения. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на представителей системы здравоохранения страны.

Отмечается, что инфекция вызывает у зараженных людей рвоту с кровью.

- Болезнь пока не широко распространена, вспышка произошла всего в одном административном округе. Людей рвало кровью и они умирали, в частности из-за того, что затягивали с походом к врачам, - рассказал главный врач округа Чунья Фелиста Кисанду.