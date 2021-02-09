Почти 11 тысяч человек ежегодно умирают от загрязненной питьевой воды в России

В России каждый год от загрязненной питьевой воды умирает около 11 тысяч человек, а число заболевших по той же причине составляет около трех миллионов человек. Об этом говорится в отчете Счетной палаты (СП) РФ по итогам анализа результативности принятых мер по экологической реабилитации водных объектов (ЭРВО) в 2012-2020 годах.

- Вследствие загрязнения питьевой воды химвеществами и микроорганизмами увеличивается риск смертности (в среднем на 11 тысяч случаев ежегодно) и заболеваемости населения (в среднем на три миллиона случаев ежегодно), - говорится публикации СП.