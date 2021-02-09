Госсекретарь Блинкен заявил о планах США принять "надлежащие меры" к РФ из-за ситуации с Навальным

Госсекретарь Блинкен заявил о планах США принять "надлежащие меры" из-за ситуации с Навальным Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка готовится принять "надлежащие меры" в отношении России из-за ситуации с осужденным оппозиционным блогером Алексеем Навальным. Об это он сообщил в эфире телекомпании CNN.

По его словам, Соединенные Штаты "проводят консультации и работают в тесном сотрудничестве с другими странами, которые обеспокоены тем, что произошло не только с Навальным, но и со всеми, кто решил отстаивать свои права".