Гинеколог, дерматолог и ЛОР стали самыми востребованными врачами у россиян Фото: Алексей БУЛАТОВ

Клиенты сервиса "СберЗдоровье" по итогам 2020 году чаще всего записывались к гинекологу, дерматологу и ЛОРу. Об этом говорится в данных исследовании компании.

Отмечается, что сервис за январь проанализировало записи всех клиентов (более 7,5 миллиона человек) в клиники за 2019 и 2020 годы, а также провело опрос врачей сервиса.

- Гинеколог, дерматолог и ЛОР (отоларинголог) - стали самыми востребованными специалистами среди россиян за прошлый год, - сообщили специалисты по итогам исследования.

Кроме этого, на четвертом месте по числу обращений у граждан оказался врач-невролог, а на пятом - психолог, психотерапевт и психиатр.