Иммунолог объяснила, почему одни люди болеют чаще других Фото: Shutterstock

Главный иммунолог-аллерголог Ростовской области, директор НИИ клинической иммунологии, Заслуженный врач России, профессор Людмила Сизякина рассказала об иммунитете и как он связан с тем, что одни люди болеют чаще других.

По мнению эксперта, сбой в работе иммунной системы проявляется клинической картиной, в том числе, когда человек часто болеет респираторно-вирусными инфекциями.

- Это же проявляется, если у него есть очаги хронических заболеваний, которые часто обостряются. Например, бронхит по два раза в год, воспаление легких. Или тот же герпес любой локализации, различные фурункулы, гнойники. Это значит, что иммунная защита имеет брешь, - объяснила врач "Российской газете".

По словам специалиста, все это может указывать на клиническую верификацию недостаточности работы иммунной системы. Именно поэтому в подобной ситуации правильным будет обратиться к врачу и найти, отмечает Сизякина.