Азитромицин при коронавирусе: врач объяснил, почему препарат убрали из рекомендаций Минздрава

Врач объяснил, почему этот препарат убрали из рекомендаций Минздрава Фото: Олег ЗОЛОТО

Как правильно лечить коронавирус и какие препараты при этом следует использовать - вот главные вопросы врачей, которые занимаются сохранением и восстановлением инфицированных пациентов. Однако для достижения целей не все средства хорошо, некоторые из них все же были убраны из списка рекомендаций Минздрава.

О том, почему отменили препарат азитромицин при коронавирусе, Kp.ru рассказал врач, фармаколог, эксперт по безопасности пациентов и персонализированной медицине, кандидат медицинских наук, доцент норвежского университета OsloMet (Столичный университет Осло, Oslo Metropolitan University) Юрий Киселев.

По его мнению, на заре пандемии азитромицин действительно был включен в отдельные рекомендации. На тот момент специалисты рассчитывая на его некоторый противовоспалительный эффект, а также на возможный сочетанный противовирусный эффект с противомалярийными препаратами.

- Однако на сегодня стало ясно, что назначение азитромицина не улучшает прогноз при ковиде и тем более не является методом профилактики инфекции. А вот нежелательные воздействия на организм никуда не исчезают. <...> Здорово, что в новом пересмотре рекомендаций этот антибактериальный препарат уже не фигурирует, - объяснил эксперт Киселев.

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По просьбе «КП» изменения прокомментировал эксперт по безопасности пациентов и персонализированной медицине, доцент норвежского университета OsloMet Юрий Киселев (подробности)