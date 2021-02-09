Нейрохирург объяснил причину острых болей в спине

Заведующий нейрохирургическим отделением госпиталя для ветеранов войн №2 Владимир Герасименко объяснил причину появления болей в области спины и рассказал о том, как можно избежать этих неприятных ощущений.

По словам эксперта, прежде всего не стоит понимать тяжести.

- Самая частая причина острой боли в спине - подъем тяжестей. Здесь нужно продумывать нагрузку на позвоночник. Желательно, чтобы в семье был пояс штангиста или поясничный корсет для работ на даче, для стройки, - уточнил Герасименко в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Нейрохирург также добавил, что избежать проблем со спиной можно, если следить со своей осанкой.