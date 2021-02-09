Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве, Санкт-Петербурге и регионах Крайнего Севера цена бензина по тогам 2020 года оказалась самой доступной для населения в России.

Эксперты составили рейтинг на основе показателей субъектов РФ по объему бензина марки АИ-92, который может приобрести житель на среднюю в регионе зарплату. Так, доступный объем бензина исследователи определяли путем деления среднемесячной зарплаты в регионе с вычетом НДФЛ за период с июня 2019 года по май 2020 года на цену бензина в региона по состоянию на 27 июля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.