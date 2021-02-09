Пенсионерам предложили дать возможность отключить онлайн-переводы

В России для пенсионером предлагается инициатива, цель которой - дать возможность отключить онлайн-платежи и исходящие переводы. С таким предложением к Банку России обратился ОНФ.

По мнению общественников, это позволит защитить пожилых людей от мошенников.

В ОНФ предлагают ввести специальную опцию добровольного письменного отказа от осуществления онлайн-платежей и исходящих переводов. По сути пенсионерам хотят дать право отключиться от особенно рискованных функций, которыми они относительно не часто пользуются, но при этом именно они становятся для злоумышленников своеобразной "добычей" для вывода средств., пишут "Известия".