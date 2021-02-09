Последние новости на утро 9 февраля 2021: Нефть Brent подорожала до 60 долларов за баррель

Нефть Brent подорожала до 60 долларов за баррель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 9 февраля 2021 года: Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,76%, достигнув тем самым отметки на пиковом значении 61,02 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 05:14 мск. В то же время стоимость апрельского фьючерса нефти марки WTI выросла до 58,2 доллара за баррель (+0,63%). Ранее цена сырья Brent превышала отметку в 61 доллар за баррель только 7 января 2020 года. Тогда она торговалась на уровне 61,01 (+0,74%).

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