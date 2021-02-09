Spectator объяснил интерес Германии к «Спутнику V» кризисом поставок вакцин в ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Интерес Германии к российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V» объясняется кризисом поставок вакцин от других производителей в страны Европейского союза. Об этом во вторник, 9 февраля, говорится в материале британского журнала The Spectator.

Издание объяснило, что распределение вакцин от коронавирусной инфекции, которые разработаны компаниями BioNTech и Pfizer, а также компанией Moderna на территории Евросоюза задерживается.

При этом к препарату, разработанному AstraZeneca в ФРГ относятся скептически, поскольку регулятор государства разрешил прививать ею только людей возрастом младше 65 лет. Кроме того, по мнению ученых из ЮАР, данная вакцина показывает низкую эффективность против обнаруженного на территории этого государства нового штамма COVID-19.

Напомним, в Германии ранее неоднократно выражали готовность использовать вакцины, произведенные за пределами Европейского союза, в частности российскую вакцину от центра Гамалеи. Накануне правительство ФРГ отказалось прибегать к ускоренной регистрации российского препарата, чтобы обеспечить доверие населения к нему.