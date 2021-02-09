Опрос: молодые люди в России не хотят, чтобы родители помогали им искать работу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молодые люди в России все чаще говорят о том, что родители не должны помогать в трудоустройстве, но при этом все чаще принимают такую помощь. Так, 15 процентам молодых россиян и 16% выпускников вузов в 2021 году искать работу помогали родственники. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, с которым ознакомилась kp.ru.

Отмечается, что еще два года назад доля молодых людей, которые принимали помощь при трудоустройстве от родственников, была на четыре процента ниже. Каждый четвертый опрошенный заявил, что родители должны помогать искать работу по открытым источникам, еще 18 процентов респондентов - через знакомых и родственников. Только четыре процента респондентов положительно относятся к сопровождению детей на собеседование, а 43 процента молодых людей считают, что родители вовсе не должны помогать детям при поиске работы.

Среди выпускников вуза в текущем году 16 процентам при поиске работы помогали близкие. В 2013 году этот показатель составлял 14 процентов. Искать работу через знакомых и родственников считают отличной помощью при трудоустройстве 23 процента выпускников, поиск родителями вакансий по открытым источникам — 23 процента.

Интересно, что в этом вопросе мнения молодежи и старшего поколения разошлись: 44 процента опрошенных старше 45 лет считают, что взрослые дети должны помогать родителям в поиске работы.