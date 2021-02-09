Пушков назвал смехотворными слова Зеленского о «Спутнике V» Фото: Иван МАКЕЕВ

Сенатор Алексей Пушков назвал смехотворными рассуждения украинского президента Владимира Зеленского о российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутнике V» и отказ политика от этого препарата. Об этом парламентарий написал во вторник, 9 февраля, в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, подобные слова лидера Украины демонстрируют его политическую близорукость.

- Владимир Зеленский не является специалистов ни в чем, кроме юмора. Его слова о российской вакцине смехотворны. И он политически близорук: что же он будет делать, когда вакцину одобрит Евросоюз? Придется срочно признавать? Или повторять перлы Кулебы, что для всего мира это вакцина, а вот именно для Украины – российское «гибридное оружие»?, - отметил Алексей Пушков

Напомним, вчера Владимир Зеленский объяснил отказ от использования на Украине «Спутника V» тем, что эффективность и безопасность препарата якобы не подтверждена официальными источниками. Президент Украины заявил, что его граждан «не кролики, чтобы над ними экспериментировать».

Между тем, накануне медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины. Данная публикация в очередной раз доказала высокую эффективность и безопасность препарата.